Morto Enrico Moretti a 51 anni l’imprenditore degli arredi di lusso stava andando a Montecarlo

Il mondo dell’imprenditoria bellunese è in lutto per la tragica scomparsa di, 51, titolare dellaInteriors di Sedico.ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in provincia di Alessandria, sulla Predosa-Bettole, in direzione dell’A26, nel comune di Fresonara.Lo schianto e i soccorsiL’incidente è avvenuto nella mattina di martedì 1 aprile. Secondo una prima ricostruzione, il veicolo guidato daha tamponato la parte posteriore di un Tir in marcia nella stessa direzione. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la Polizia Stradale, che ha effettuato i rilievi. Le operazioni di soccorso hanno provocato disagi al traffico per diverse ore.Un’azienda di eccellenzaera alla guida di un’azienda con oltre sessant’di storia, specializzata indiper hotel e boutique.