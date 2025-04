Ilrestodelcarlino.it - Morti in strada, nuovo piano dell’Emilia-Romagna sulla sicurezza: i consigli per fasce d’età

Bologna, 2 aprile 2025 - Via alquinquennale 2025-2029, finanziato con 500mila euro all’anno, dell’Osservatorio regionale per l’educazione allale. Obiettivo principale: diffondere la cultura dellale incidendo su diversecon azioni specifiche. Da iniziative di informazione per i neogenitori con un kit per lale e formazione già a partire dai corsi pre parto, a campagne di sensibilizzazione per l’uso delle tecnologie per una maggiore. E ancora nuovi strumenti didattici, da inserire nei programmi scolastici, azioni dedicate ai soggetti più vulnerabili come pedoni, ciclisti e motociclisti, fino a corsi di aggiornamento sulle ultime norme del Codice dellaper le persone più anziane. Gli obiettivi Il programma, presentato dall’assessora alla Mobilità, Irene Priolo, e dal presidente dell’Osservatorio, Marco Pollastri, segue l’approccio ‘Vision Zero’: ovvero il principio per cui nessuna perdita di vitaè più accettabile, seguendo quindi le indicazioni della Commissione europea in vista del 2030 che punta a ridurre del 50 per centoe feriti gravi.