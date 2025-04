Anteprima24.it - Morte Cristina Pagliarulo, sette medici nel registro indagati: venerdì autopsia

Tempo di lettura: 2 minutiSarà effettuatal’sulla salma dila 41enne di Giffoni Valle Piana, morta un mese fa dopo una notte al pronto soccorso del Ruggi tra dolori e richieste di aiuto documentate da un video balzato agli onori della cronaca nazionale con la trasmissione “Fuori dal coro”. Proprio da quel reportage è scattata l’inchiesta per fare luce su presunte responsabilità nelladella donna. La Procura di Salerno ha disposto la riesumazione del cadavere e l’per consentire l’accertamento irripetibile: sonoaccusati di omicidio colposo: due del pronto soccorso, un neurologo e quattro chirurghi. Nei giorni scorsi i carabinieri del Nas si sono recati in ospedale per acquisire i documenti relativi all’iter sanitario della donna.