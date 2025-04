Mortal Kombat 2 | il footage del CinemaCon mette in evidenza Karl Urban | Johnny F***ing Cage

Leggi su Cinefilos.it

2: ildelin: “”Il nuovo filmato di2 è stato proiettato ale ruota attorno al personaggio di. Il prossimo sequel presentacome, Martyn Ford come Shao Kahn, Hiroyuki Sanada come Scorpion, Lewis Tan come Cole Young, Joe Taslim come Sub-Zero, Jessica McNamee come Sonya Blade, Tadanobu Asano come Lord Raiden e Mehcad Brooks come Jax. La storia di2 includerà un torneo, un evento molto atteso dal momento che non è stato presentato nell’adattamento del 2021. Il sequel dovrebbe debuttare nelle sale il 24 ottobre.Durante il panel del Warner Bros., via ScreenRant, sappiamo che un filmato ha mostrato gli attori principali e i loro personaggi, tra cuiche diceva “Sonofottuto” e “È ora di spettacolo“.