Morta Suor Paola tifosissima della Lazio e volto televisivo

Il mondo del calcio etv in lutto: si è spenta a 77 anni, nata Rita D’Auria a Roccella Jonica,noto di ‘Quelli che il calcio’. La religiosa era malata da tempo e si è spenta nella sua stanza di convento, a Via MontiFarnesina. Apparteneva alla congregazione dellee Scolastiche francescane di Cristo Re ed ha dedicato la propria vita all’assistenza di detenuti ed alle vittime di violenza.Divenne la religiosa più nota d`Italia grazie a ‘Quelli che il calcio’, il programma di Fabio Fazio del quale è stata ospite fissa dal 1993 al 2005, vivendo in diretta anche lo scudetto biancoceleste del 2000. La sua presenza divenne familiare nelle case degli italiani, non solo per la sua scelta religiosa, ma anche per la conoscenza del calcio. Quella che le permise di apparire in televisione, convincendo la madre superioresua congregazione, lee scolastiche francescane di Cristo Re: “Mi disse ‘Sai parlare di calcio e te ne intendi, vai'”, raccontò la stessa