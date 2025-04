Tvpertutti.it - Morta Suor Paola, causa del decesso: i programmi TV, Simona Ventura, Fazio e addio

Come è: chi era Rita D'Auria e la sua passione per la Laziomartedì 1° aprile 2025. All'anagrafe Rita D'Auria, si è spenta a Roma all'età di 77 anni. Originaria di Roccella Jonica, provincia di Reggio Calabria, negli ultimi anni ha combattuto contro un brutto male incurabile che purtroppo non è riuscita a sconfiggere. La religiosa, diventata famosa in televisione per il suo sorriso contagioso e la sua simpatia, era una grandissima tifosa della Lazio. Per anni è stata una figura centrale per il suo impegno e le sue attenzioni rivolte ai giovani, ai detenuti, ai poveri e alle persone vittime di violenza.: la carriera in tv e l'ultimo saluto di FabioLa popolarità perarriva negli anni '90 grazie alla sua presenza a Quelli che il Calcio, programma condotto prima da Fabioe poi dasu Rai2.