Quotidiano.net - Monza e Brianza pronte al futuro: "Diventiamo tutti competitivi"

Leggi su Quotidiano.net

"Nessuna azienda può pensare di essere competitiva se non rende competitivo il territorio nel quale si trova". Per Andrea Pontremoli è questo il punto di partenza di qualsiasi progetto strategico. L’ad di Dallara, chiamato a dialogare con il presidente di Fondazione Assolombarda Antonio Calabrò (foto a destra) sull’agenda 2050 lanciata dagli imprenditori brianzoli in collaborazione col Consorzio AAster di Aldo Bonomi, propone l’esempio di sviluppo della Motor Valley emiliana. Una ricetta che potrebbe ispirare anche il territorio in transizione alla vigilia di cambiamenti importanti per un’area tanto vocata all’export, a partire dai dazi che oggi verranno annunciati da Trump. "Finora le stime valutano, per l’Italia, un possibile costo aggiuntivo tra i 4 e i 7 miliardi di dollari", ricorda il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada.