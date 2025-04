Ilgiorno.it - Montichiari, 25enne semina il panico in ospedale: minaccia e aggredisce medici e infermieri. Devastati i locali del triage

(Brescia), 2 aprile 2025 – Nuova aggressione ai danni del personale sanitario in Lombardia. Mattinata di tensione all'Civile di, in provincia di Brescia, dove un giovane italiano, classe 2000, in evidente stato di alterazione psicofisica, hato ilnel Centro psicosociale della struttura. Cosa è successo A quanto si apprende, il giovane hato e aggreditoin servizio, danneggiando sedie e vetrate del, costringendo il personale a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. I carabinieri della Compagnia di Desenzano del Garda sono giunti rapidamente sul posto e hanno immobilizzato l'uomo, che è stato tratto in arresto con l'accusa di danneggiamento aggravato, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, nonché lesioni personali aggravate eaggravata.