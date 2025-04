Lanazione.it - Montepulciano: individuati i rapinatori del giovane pakistano a Torrita di Siena

, 2 aprile 2025 – I Carabinieri della Compagnia di, coordinati dalla Procura della Repubblica di, hanno individuato i responsabili della violenta rapina avvenuta il 19 marzo adi. Due giovanissimi della zona, un minorenne e un ragazzo di poco più di 18 anni, sono stati denunciati a piede libero per il grave episodio. L’aggressione ha destato grande allarme nella comunità, in particolare perché avvenuta nei giorni dei festeggiamenti per il Palio dei Somari. La vittima, unbenvoluto da tutti, era da poco arrivata in zona. Il ragazzo si era fatto conoscere grazie alla sua attività alimentare, ben avviata. Probabilmente attratti dall’incasso giornaliero dell’esercizio commerciale, ihanno aggredito ilcon l’ausilio di un coltello e di altri oggetti.