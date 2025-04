Iltempo.it - Monorchio e la pagella a Meloni: “Promossa su Pnrr e Ue. Italia corretta e coraggiosa, parola di Ragioniere”

Se nel Paese delle istituzioni sbrindellate c'è ancora un esempio di civil servant, servitore dello Stato dedito alla cosa pubblica prima ancor che ai propri interessi personali e politici, è difficile non pensare ad Andrea. Da Pertini a Mattarella, da Andreotti a Prodi, a ministri e parlamentari, tutti concordano nel sottolineare le qualità umane, prima ancora che tecniche, di un autentico caposaldo della finanza. Per 13 annigenerale dello Stato, anche oggi che a 86 anni è fisicamente distante dai Palazzi conserva intatte competenza e lucidità per analizzare la conduzione della politica economica da parte del governo. «Giudicola conduzione delle politiche di finanza pubblica da parte del governo. La premier non ha ceduto a facili demagogie ed è stata ferma e rigorosa nel rispettare i vincoli europei.