Monaco: "Se Alcaraz supera la crisi, può diventare dominante. Paolini-Furlan? Vedo una conflittualità"

Guidosi è soffermato sui giovani emergenti del tennis internazionale, facendo un confronto con il recente passato durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “La prima generazione di Next Gen (Tsitsipas, Zverev, Medvedev e coetanei, n.d.r.), al netto di limiti loro, è stata un po’ penalizzata perché hanno beccato i tre noti (Federer, Djokovic, Nadal, n.d.r.) in grande forma. I primi Next Gen non è che fossero scarsi e parecchi di loro sono ancora in top-10, ma Sinner,e altri sembrano più apprezzati. È facile farsi prendere dall’entusiasmo, ma la sensazione è che i più giovani siano ben attrezzati: è fisiologico a un certo punto, perché non si può pensare che non arrivino giocatori forti. Potremmo arrivare al Roland Garros senza un super favorito e con più simil favoriti, i prossimi tornei potrebbero essere interessanti per capire“.