Unlimitednews.it - Molea “Cultura e sport, momento non semplice in Italia”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “In questolo stato di salute dellono non è certamente dei migliori. Non lo è per tutte le note vicende che accompagnano la riforma dello, l’introduzione del lavoroivo e tutta una serie di incombenze nuove che gravano sulle spalle dei presidenti delle societàive. Quindi è undi grande preoccupazione, di carichi di lavoro e di nuove responsabilità, è unin cui lo stato in generale di salute delloè aggravato da preoccupazioni non di poco conto”. A parlare delnondellono è Bruno, presidente di Aics, Associazionena, nonché membro di Giunta Coni, componente del Cnel e numero uno di Fictus, la Federazione degli entili, di turismo sociale edi base.