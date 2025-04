Ilrestodelcarlino.it - Moglie uccisa di botte a Ripaberarda, ripresa la perizia su Malavolta

Dopo la sospensione per motivi di salute, èlapsichiatrica in incidente probatorio su Massimo, l’uomo che la notte del 19 dicembre scorso aha ucciso, massacrandola di, suaEmanuela Massicci. Il 10 marzo scorso l’accertamento aveva subito uno stop stanti le condizioni di salute mentale dell’uomo che nei giorni precedenti si erano aggravate tanto da rendere necessario una modifica della terapia farmacologica a cui è sottoposto dai sanitari del carcere di Marino doveè detenuto. Laè cosìcon l’ultimo dei quattro appuntamenti fissati dei medici legali su incarico del giudice delle indagini preliminari del tribunale di Ascoli. Un incontro durante il quale è stato preso in esame il rapporto dell’uomo con laassassinata, con momenti emotivamente importanti.