Lecceprima.it - Modifiche alla Ztl, gruppo di cittadini si mobilita: “Il centro storico va protetto”

Leggi su Lecceprima.it

LECCE – Dalsi leva la richiesta di un deciso rallentamento della marcia che l’amministrazione comunale ha intrapreso per arrivare a una modifica in senso più flessibile del regolamento per l’accessoZtl.I capisaldi della linea della maggioranza sono la riduzione a 16 ore.