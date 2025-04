Chietitoday.it - Modifiche alla linea Tua “Pretoro-Casalincontrada-Chieti” dopo la frana

La Tua comunica che tutte le corse della, in transito per Colle Sant’Antonio, subirannno una deviazione per Colle Petrano fino a revoca del provvedimento."La deviazione - si legge in una nota - si è resa necessaria a seguito dell’ordinanza 878 del 31.03.2025.