Modello Redditi PF 2025, come presentarlo e chi può usare il precompilato

Uno degli strumenti che i contribuenti possono utilizzare per presentare la dichiarazione deiè ilPF. L’Agenzia delle Entrate,è stato fatto anche per il730/, ha reso disponibile la documentazione aggiornata per poterlo utilizzare, grazie alla quale sono state recepite tutte le novità fiscali introdotte nel corso del 2024.È bene sottolineare che per ilPersone Fisiche sono previste delle scadenze diverse rispetto a quelle a cui i contribuenti sono abituati: deve essere inviato telematicamente all’AdE entro e non oltre il 31 ottobre.A cosa serve ilPFIlPF deve essere utilizzato dalle persone fisiche per presentare la dichiarazione dei. È uno strumento che viene utilizzato principalmente dai lavoratori che sono in possesso di una partita Iva o da quanti non possono utilizzare il classico730.