Mister Movie | Venom Ritorna? Tom Hardy Svela il Futuro del Simbiote e l’Incrocio con Spider-Man

Sei un fan di-Man? Beh, preparati perché Tomha appena rilasciato alcune dichiarazioni esplosive suldi Eddie Brock e sulla possibilità di vederlo fianco a fianco con l'Uomo Ragno di Tom Holland. Scopriamo insieme cosa ha detto l'attore e cosa potrebbe significare per ildelMarvel. Tom: "Amo, Non Solo-Man!"Dopo l'uscita di ": The Last Dance", molti si chiedono se vedremo ancoranei panni di. In un'intervista recente, l'attore ha chiarito che non è interessato a tornare solo per un crossover con-Man. Il suo amore per il personaggio è tale che sarebbe felice di riprendere il ruolo anche per un progetto solista. Questo significa che le avventure dipotrebbero non essere finite, anche senza l'Uomo Ragno! Il Crossover Sfiorato: "Eravamo Così Vicini!"ha anche rivelato che un crossover tra-Man era "vicinissimo" ma non si è concretizzato, apparentemente a causa di dinamiche tra gli studi cinematografici.