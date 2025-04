Mistermovie.it - Mister Movie | Tires 2 Stagione, Data di Uscita, Trailer e Cosa Aspettarsi!

" Torna su Netflix: Preparati a Ridere di Nuovo il 5 Giugno!Ebbene sì, amanti della comicità irriverente: la secondadi "" sta per arrivare! Netflix ha annunciato ladi: segnatevi il 5 giugno! Preparati a ritrovare Will, l'erede un po' imbranato di una catena di autofficine, e Shane, il suo cugino-dipendente (interpretato dal mitico Shane Gillis), che gli renderà la vita impossibile. Questa volta, la posta in gioco si alza e, credimi, le risate saranno ancora più fragorose!Un Assaggio di Caos:Revela il Nuovo Clip di "2https://youtu.be/yVs55ffKsNetflix non si è limitata ad annunciare ladi, ma ha anche rilasciato un gustoso clip! Aspettati il classico caos firmato Gillis: un litigio esilarante (e pieno di parolacce!) per ottenere più soldi.