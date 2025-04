Mistermovie.it - Mister Movie | Stranger Things 5: Finn Wolfhard svela un finale “agrodolce”

Leggi su Mistermovie.it

L'attesa per l'epilogo dicresce mentre la produzione della quinta e ultima stagione giunge al termine. I fan attendono con impazienza gli episodi finali su Netflix, che promettono di essere carichi di pathos e colpi di scena mozzafiato. Durante la promozione del suo film Hell of a Summer, l'attore, interprete di Mike Wheeler, ha condiviso alcune riflessioni sull'imminente conclusione della serie cult.L'interprete di Mike descrive l'addio alla serie.Sebbene l'argomento principale fosse la sua pellicola Hell of a Summer, co-diretta con Billy Bryk,non ha evitato domande sull'iconico show. Ha confermato che l'intero processo di lavorazione è stato profondamente emotivo, un sentimento che spera possa trasparire anche sullo schermo per il pubblico. L'attore ha espresso grande soddisfazione per il risultato, affermando: "È stato super emozionante, ma siamo tutti incredibilmente felici del prodotto finito.