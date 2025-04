Mistermovie.it - Mister Movie | Spider-Man 4 sarà un “nuovo inizio” dopo il finale di No Way Home, afferma Tom Holland

È stato finalmente svelato il titolo ufficiale del prossimo capitolo cinematografico dedicato all'Uomo Ragno:-Man: Brand New Day. L'annuncio è arrivato durante l'evento CinemaCon, accompagnato da un messaggio video di Tom. L'attore, che tornerà a vestire i panni di Peter Parker, ha definito la pellicola come un "fresco", una ripartenza necessariagli eventi sconvolgenti visti nel precedente-Man: No Way.Il futuro di-ManNo WayLa defne di "fresco" assume un significato particolare considerando ildi No Way, dove Peter Parker ha compiuto l'estremo sacrificio di cancellare la propria esistenza dalla memoria di tutti, inclusi i suoi amici più cari MJ (interpretata da Zendaya) e Ned (Jacob Leeds), per salvaguardare il multiverso.