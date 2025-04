Mistermovie.it - Mister Movie | One Piece condivide un aggiornamento deludente prima del ritorno dell’anime

L'attesa pausa dell'anime di One, iniziata nell'ottobre 2024 in concomitanza con il 25° anniversario della serie animata, sta per concludersi. Nonostante le speranze di molti appassionati per un cambio di passo nella narrazione, le anticipazioni sui nuovi episodi confermano che il ritmo adattivo resterà invariato, proseguendo con la trasposizione di circa un capitolo del manga per episodio. Tuttavia, l'eccellente qualità dell'animazione, apprezzata specialmente dall'arco di Wano e ulteriormente migliorata nella saga di Egghead, continuerà a essere un punto di forza indiscutibile della produzione Toei Animation.Ildell'anime di Onenon avrà niente che i fan si aspettasserohttps://youtu.be/k7xj4fkVn-0La conferma arriva dalle anteprime: l'episodio 1123, intitolato "Il mondo trema! La situazione degli ostaggi dei Cappelli di Paglia", adatterà il capitolo 1089 del manga, seguendo la scia del precedente episodio 1122 che copriva il 1088.