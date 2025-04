Mistermovie.it - Mister Movie | Minecraft il Film: Musical a Sorpresa o Semplici Intermezzi Cantati?

Sei curioso di sapere se il nuovodisarà una tutti gli effetti? Con l'uscita imminente dele la pubblicazione della colonna sonora, alcuni fan si sono chiesti se Warner Bros. ci abbia tenuto nascosto un segreto. Approfondiamo la questione!Colonna Sonora di: Indizii oCanzoni Originali?La colonna sonora deldiha scatenato un dibattito. Oltre alle musiche di sottofondo e alle canzoni su licenza che ci si aspetterebbe, include brani originalidalle star del. Jack Black, in particolare, interpreta "I Feel Alive", "Steve's Lava Chicken" e "Ode to Denis", mentre duetta con Jason Momoa in "Birthday Rap". Ma questo significa che ilè unnascosto? La risposta sembra essere no. Sembra piuttosto che queste canzoni siano dei divertentii, un po' come "Peaches" neldi Super Mario Bros.