Mistermovie.it - Mister Movie | Lanterns, Chris Coy si unisce al cast stellare della nuova serie DC per HBO

Leggi su Mistermovie.it

L'attesaTV targata HBO e dedicata all'universo DC,, arricchisce il propriocon un nuovo ingresso significativo. Accanto ai protagonisti già confermati, Aaron Pierre nel ruolo di John Stewart e il premiato Kyle Chandler come Hal Jordan, arriva infattiCoy in veste di guest star, aggiungendo ulteriore profondità a un progetto il cui debutto è previsto per il 2026.Unioso personaggio si aggiunge allatv diLa narrazione ufficiale descrivecome un'avvincente storia incentrata sulla recluta John Stewart e sulla leggenda delle Lanterne, Hal Jordan. Questi due tutorilegge intergalattica si troveranno coinvolti in un oscuroo radicato sulla Terra, mentre indagano su un inquietante omicidio avvenuto nel cuore pulsante dell'America.