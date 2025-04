Mistermovie.it - Mister Movie | John Wick: Ufficiale il Quinto Film, Prequel Animato e Spin-off!

Leggi su Mistermovie.it

L'universo narrativo diè pronto per una notevole espansione. Lionsgate ha ufficialmente dato il via libera alla produzione di5, confermando il ritorno di Keanu Reeves nel ruolo iconico dell'infallibile sicario. Le novità, tuttavia, non si esauriscono qui: sono stati annunciati anche un ineditoe un attesissimo lungometraggio autonomo dedicato al personaggio di Caine, interpretato da Donnie Yen.Tre nuovi progetti nel mondo di.Ilcapitolo della saga vedrà nuovamente la partecipazione del regista e produttore Chad Stahelski, insieme ai produttori Basil Iwanyk ed Erica Lee. Il team creativo ha espresso l'importanza fondamentale di elaborare la trama più adeguata per questo nuovo segmento della storia di. Contemporaneamente, è in sviluppo il, per il quale Keanu Reeves presterà la propria voce al protagonista.