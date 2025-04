Mistermovie.it - Mister Movie | House of the Dragon 3: Guerra imminente, Condal svela dettagli e cast

Le riprese della terza stagione diof thesono ufficialmente iniziate nel Regno Unito, alimentando l'attesa febbrile dei fan per l'escalation del conflitto Targaryen. Lo showrunner Ryan, consapevole dell'impazienza del pubblico desideroso di battaglie epiche e scontri tra draghi, ha giustificato la meticolosa preparazione delle stagioni precedenti citando la necessità di adattare fedelmente la complessa cronologia del libro Fire & Blood di George R.R. Martin e le inevitabili considerazioni di budget che accompagnano produzioni di tale portata.ha ringraziato gli spettatori per la loro pazienza, promettendo che l'attesa sarà ripagata.La stagione più grande e sanguinosa è alle porte.anticipa che la terza stagione, composta da otto episodi, sarà la più ambiziosa e imponente finora, sia per dimensioni produttive che per sviluppo narrativo.