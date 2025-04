Mistermovie.it - Mister Movie | Harry Potter, Jason Isaacs sviene sul set! Ecco cosa è successo

L'Incidente Shock sul Set: Lucius Malfoy KO!Eri consapevole che durante le riprese di "e la Camera dei Segreti",, l'attore che impersonava il diabolico Lucius Malfoy, ha avuto un incidente sul set che lo ha portato a svenire? In un'intervista,ha rivelato di aver perso i sensi durante una scena di stunt cruciale. Nella scena in questione, Dobby, l'elfo domestico, utilizza la magia per spingere violentemente Lucius all'indietro. Nonostante fosse presente uno stuntman per la parte più pericolosa,ha voluto fare di persona gli ultimi centimetri dell'impatto. Preso dall'entusiasmo (o dalla frustrazione, come lui stesso ammette), ha eseguito la scena con una tale forza da procurarsi una ferita alla testa e perdere i sensi."Camera dei Segreti": Un assaggio della malvagità di Lucius Malfoy"La Camera dei Segreti" è il film in cui incontriamo per la prima volta Lucius Malfoy, il padre di Draco: un uomo ricco, arrogante e spietato.