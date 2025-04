Mistermovie.it - Mister Movie | Fincher dirige il sequel C’era una volta a… Hollywood di Tarantino

Un'entusiasmante novità scuote il mondo del cinema: Netflix starebbe sviluppando un progetto di grande richiamo, affidando a Davidla regia del seguito dell'acclamato C'era una. L'opera vedrebbe Quentin, autore del film originale, firmare nuovamente la sceneggiatura. Fonti autorevoli confermano che l'iniziativa è in fase preliminare presso il colosso dello streaming, con cuiha un accordo preferenziale.In arrivo ildi C'era unaa.Una delle conferme più significative riguarda il ritorno di Brad Pitt nell'iconico ruolo dello stuntman dal passato enigmatico, Cliff Booth, interpretazione che gli è valsa un prestigioso riconoscimento Oscar come miglior attore non protagonista. Meno probabile, invece, appare la presenza di Leonardo DiCaprio e Margot Robbie, interpreti rispettivamente di Rick Dalton e Sharon Tate nel capitolo precedente.