Mistermovie.it - Mister Movie | Dune 3, Jason Momoa conferma il clamoroso ritorno di Duncan Idaho!

Leggi su Mistermovie.it

L'attesa è finita per i fan della saga fantascientifica:ha ufficialmente annunciato che il suo amato personaggio,, farà il suonel prossimo capitolo di. Laè arrivata direttamente dall'attore durante un'intervista televisiva al programma "TODAY", fugando ogni dubbio sul destino del fedele guerriero.dice che tornerà per '3': 'Se non hai letto i libri, non è colpa mia' per aver spoileratoNonostante il tragico sacrificio dialla fine del primo film, necessario per permettere la fuga di Paul Atreides e Lady Jessica dai temibili Sardaukar, il suonon sorprenderà i lettori più attenti della monumentale opera di Frank Herbert. Nei romanzi successivi, il maestro di spada riappare sotto altre forme. Lo stesso, pur con cautela per non incorrere in rimproveri, ha alluso a questa evoluzione narrativa, paragonando la rivelazione a chi non conosce i libri di "Game of Thrones": la trama letteraria, in qualche modo, troverà la sua strada anche sul grande schermo per3.