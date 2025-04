Mistermovie.it - Mister Movie | Addio a Val Kilmer, icona di Top Gun e Batman: Scomparso a 65 anni

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Val, rinomato interprete americano, venuto a mancare a Los Angeles il 1° aprile 2025 all'età di 65. La causa del decesso è stata una polmonite, come confermato dalla figlia Mercedesal “The New York Times”. L'attore era universalmente apprezzato per ruoli memorabili in pellicole cult.Morto Vala 65l'attore di Top GunNato nella città degli angeli il 31 dicembre 1959,dimostrò un talento precoce, diventando il più giovane allievo mai ammesso al corso di recitazione della prestigiosa Juilliard School. La sua notevole flessibilità artistica gli permise di spaziare tra personaggi diversi, affermandosi come uno degli attori più dotati della sua generazione grazie a interpretazioni iconiche in film come Top Gun eForever.