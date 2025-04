Quotidiano.net - Missili russi sulla città natale di Zelensky. La Nato avverte: “Russia non è l’unica minaccia”

Leggi su Quotidiano.net

Kiev, 2 aprile 2025 – Un missile russo lanciatodi: il bilancio dell’attacco su Kryvyi Rig è di quattro morti e tre feriti. A riferirlo sono le autorità locali, secondo cui il missile balistico ha danneggiato alcuni edifici residenziali.a e Ucraina restano sulle proprie posizioni, per il momento non sembrano arrivare spiragli di apertura come sperato con i tentativi di mediazione Usa. Mosca continua a bombardare obiettivi in Ucraina, incluse infrastrutture dell'energia in operazioni che avrebbero dovuto essere sospese secondo l'accordo che sarebbe entrato in vigore lo scorso 25 marzo per una tregua di 30 giorni nel Mar Nero e l'esclusione dei raid contro le infrastrutture dell'energia di entrambi i Paesi, raggiunto con la mediazione degli Stati Uniti. "Ci sono stati anche bombardamenti nelle regioni di Odessa e Sumy.