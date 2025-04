Oasport.it - Miro Tabanelli: “Il pattinaggio ci ha migliorato l’equilibrio e la gestione del corpo. In estate avremo margini di crescita”

Nel consueto appuntamento settimanale con Salotto Bianco, trasmissione andata in onda sul canale YouTube di OA Sport e condotta da Dario Puppo e Massimiliano Ambesi, giornalisti di Eurosport, è stato ospite, che ha parlato di come si è avvicinato allo sci freestyle ed ha tracciato poi le differenze con lo snowboard, descrivendo poi anche le diverse specialità.Una prima battuta su quanto possa essere stato d’ispirazione per la sorella Flora: “Il merito va tutto a lei per la sua dedizione e la sua passione, il portarmela dietro è una cosa che faccio naturalmente, ho sempre una buona compagnia ed abbiamo tante cose in comune, quindi lo faccio spesso e volentieri“.Il trick tentato e riuscito agli X Games è stato inatteso: “Non mi aspettavo neanche di arrivare a fare questo nuovo trick, non l’avevo neanche provato sugli airbag, dove ci alleniamo noi tutta l’, e quindi penso di aver superato me stesso, però sicuramente abbiamo ancora tutta questa stagione estiva di preparazione, dovetempo per pensare a come migliorarci, ed abbiamo ancora un grosso margine, quindi l’obiettivo sarà colmarlo“.