Quotidiano.net - Miracolo in Myanmar: giovane estratto vivo dopo 5 giorni dal terremoto. La giunta spara su convoglio di aiuti

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 2 aprile 2025 – Unin mezzo a tanta morte e distruzione. Un uomo di 26 anni è statodalle macerie dell'Aye Chan Thar Hotel nella capitale delcinqueil devastanteche ha colpito il Paese. Un applauso ha accolto la squadra di soccorso composta da soccorritori birmani e turchi che lo ha salvato, mentre il bilancio dei morti è in costante aumento. Secondo le autorità, le vittime sono 2.886, con 4.639 persone ferite e 373 dispersi. epaselect epa12004403 Volunteers clear debris from structures damages by a recent earthquake, in Mandalay,, 02 April 2025. More than 2,700 people have been killed and thousands injured after a 7.7-magnitude earthquake struck the country on 28 March, according to thegovernment. EPA/NYEIN CHAN NAING E proseguono gli invii di squadre di soccorso, medicinali e beni di prima necessità da parte degli altri Paesi.