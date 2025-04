Amica.it - Miley Cyrus setaccia gli archivi di Mugler per il nuovo album: ne escono look spettacolari

Ormai da, artista camaleontica e in continua trasformazione, ci aspettiamo di tutto. Specialmente in fatto di moda. Ma ha comunque lasciato tutti a bocca aperta saccheggiando glidiper lanciare il: per annunciare l’uscita di Something Beautiful (prevista per il 30 maggio) ha sfoggiato tre abiti di Thierryarrivati direttamente dagli anni Novanta. Non solo: tra i vari ringraziamenti presenti nel libretto dell’, dicono i fan su X, ce n’è uno speciale rivolto alla “House ofe Alexander McQueen“. Un sogno per gli amanti della moda vintage: ilsodalizio diconferma che il rapporto tra fashion system e musica è sempre più stretto.