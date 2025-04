Ilfattoquotidiano.it - Milano, ragazza trovata ferita in casa con un coltello nella nuca: “È stato uno sconosciuto”

La sorella l’ha ri, martedì sera, stesa sul pavimento.da un coltellata.parte posteriore del capo, ancora la lama conficcata. Viva e cosciente, la giovane – una 23enne originaria dello Sri Lanka – è stata soccorsa all’interno dell’appartamento, a Cinisello Balsamo, nel Milanese, e trasall’ospedale San Gerardo di Monza.La donna ha raccontato di essere stata aggredita da uno, che l’avrebbe colpita con unlungo 18 centimetri alle spalle approfittando del fatto che si fosse piegata per raccogliere il suo cellulare. La polizia sta cercando di verificare il racconto della giovane, messo per iscritto dopo essere stata curata.Gli agenti hanno sentito l’ex fidanzato, con il quale lasi è lasciata lo scorso novembre, ma nei suo confronti non è al momento emerso nulla.