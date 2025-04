Sbircialanotizia.it - Milano, ragazza ferita con coltellata alla testa in casa da uno sconosciuto

Leggi su Sbircialanotizia.it

Unadi 22 anni dello Sri Lanka è stata trovata ieri sera ina Cinisello Balsamo, nel Milanese, con un coltello da cucina conficcato in. Portata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, non è in pericolo di vita ed è riuscita a raccontare agli agenti del commissariato di Cinisello Balsamo . L'articoloconinda unoè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.