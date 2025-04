Sport.periodicodaily.com - Milan vs Fiorentina: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Solo vincendo i rossoneri possono ancora ambire ad un posto in Europa, ma i viola sono rientrati in corsa per la Champions e vogliono giocarsi le proprie chance.vssi giocherà domenica 6 aprile 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI rossoneri si sono probabilmente giocati la possibilità di rientrare in corsa per la Champions League dopo la sconfitta di Napoli, ma non del tutto per l’Europa League, distante cinque punti. Serve però una vittoria per avere ancora speranza.I viola hanno ripreso a volare come un paio di mesi fa ed ora credono fortemente di tornare a giocarsi un posto in Champions League. La squadra di Palladino, dopo Inter e Juventus, ha mietuto un’altra vittima battendo l’Atalanta nell’ultimo turno, a dimostrazione di un gruppo che può tenere testa a chiunque.