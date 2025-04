Dailymilan.it - Milan Under 16 in preparazione per i playoff di questa stagione

16, i giovani rossoneri si preparano ai.La formazione16 delsta vivendo un’annata di grande crescita sotto la guida di Simone Baldo. Attualmente, la squadra si trova al sesto posto nel Girone B con 38 punti, una posizione condivisa con l’Udinese.Questo risultato è il frutto di un girone di ritorno positivo, con una serie di otto vittorie consecutive che hanno dato fiducia e compattezza al gruppo.Tuttavia, nelle ultime due partite, i giovani rossoneri hanno incontrato qualche difficoltà, subendo due sconfitte contro Verona e Atalanta. Nonostante ciò, la qualificazione aiè ancora un obiettivo raggiungibile.Il16 si distingue per una solida organizzazione difensiva e un attacco efficace. La squadra ha subito 30 gol, piazzandosi tra le migliori difese del campionato, mentre in fase offensiva si affida a giocatori come Pietro Avogadro e Leonardo Colombo.