Tvplay.it - Milan, tristezza per Conceiçao: un’altra pessima notizia

Leggi su Tvplay.it

Via alle semifinali di Coppa Italia, in occasione delle quali ildovrà confrontarsi per ben due volte con i cugini dell’Inter. Per l’andata arriva una brutta, con la quale deve lavorare Sergio Conceicao.Ildi Sergio Conceicao ha a disposizione 180? infrasettimanale per potersi agganciare all’ultimo vagone di un treno, quello della Coppa Italia, che può migliorare l’andamento deludente della stagione rossonera. Non sarà semplice come compito, poiché le due sfide valide per le semifinali di andata e ritorno saranno contro l’Inter. Quindi normali livelli di tensione da derby con la consapevolezza che i nerazzurri a oggi sono la formazione da battere in Serie A.per(LaPresse) – tvplay L’allenatore portoghese è intervenuto in conferenza stampa per presentare la prima delle due gare, che andrà di scena a San Siro di mercoledì sera alle 21:00.