Rompipallone.it - Milan su Guardiola, colpo di scena clamoroso: lo porta Paratici

Leggi su Rompipallone.it

Ilpensa a Pepper la panchina: ildiè davveroil catalano in rossoneroFabioè ormai il nuovo ds del. Il dado è tratto, e al dirigente manca solo la firma sul contratto per legarsi ufficialmente al club rossonero e dare il via a una nuova avventura che promette scintille. Da Londra, dove si trova attualmente,sta già mettendo le mani avanti, lavorando sodo per plasmare la squadra che scenderà in campo nella prossima stagione.E il primo nodo da sciogliere, manco a dirlo, è quello dell’allenatore: l’esperienza di Sergio Conceiçao sembra ormai agli sgoccioli, con un addio che pare scritto nelle stelle.Il, dopo una stagione altalenante, ha bisogno di una scossa, esembra l’uomo giusto per rimettere le cose in carreggiata.