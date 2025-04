Serieanews.com - Milan sotto attacco: primo problema per Paratici, una stella in direzione City

Il: spunta ilper il neo ds, il Manchestervuole unarossonera ed è pronto all’assaltoper, unain(LaPresse) – SerieAnewsL’accordo verbale è stato raggiunto, mancano soltanto le firme e l’annuncio ufficiale ma siano nel campo delle formalità. Si può affermare senza alcuna paura che Fabiosarà il prossimo direttore sportivo del, come peraltro vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi. Un uomo di campo, grande conoscitore di calcio portato in via Aldo Rossi per ricostruire la squadra rossonera dopo le figuracce in questa stagione.Una trattativa portata avanti da Furlani che dopo l’incontro con Cardinale a New York ha rafforzato la sua posizione nela discapito di Ibrahimovic.