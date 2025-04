Ilnapolista.it - Milan, la prima mossa di Paratici: portare De Zerbi in rossonero (Gazzetta)

Leggi su Ilnapolista.it

Dopo la nomina a nuovo di ds deldi Fabio(manca solo l’ufficialità del club), il dirigente si è messo subito all’opera. Repubblica segnala che “agirebbe inizialmente da consulente esterno fino al 20 luglio, quando terminerà la squalifica per il caso plusvalenze“. Secondo ladello Sport, ildiparte da De, è lui che il nuovo ds vuoleo per costruire un progetto a lungo termine.ha già incontrato l’agente del tecnico al momento al Marsiglia, club con cui ha firmato un contratto di tre anni. Ci sono quindi da capire i margini di un’operazione costosa.Leggi anche: Ilha sceltoa dispetto di Ibrahimovic, Furlani a Londra per chiudereDeè il preferito delvuole partire da luiSullasi legge:Nei giorni scorsiha incontrato a Palazzo Parigi, nel centro dio, Edoardo Crnjar, procuratore di Roberto De