Milan-Inter un lusso in panchina! Conceição ha scelto

A poche ore dalla semifinale di Coppa Italia contro l’, come riportato da Sportmediaset, in casahanno sciolto i dubbi sulla formazione che scenderà in campo a San Siro. ASSENTE – In vista della sfida di questa sera a San Siro tra, Sergioha sciolto i dubbi e ha dato le chiavi dell’attacco a Rafael Leao. L’allenatore del, dopo qualche momento di indecisione, ha deciso di puntare sul portoghese in attacco lasciando Santi Gimenez in. I rossoneri, per la sfida di Coppa Italia, si affideranno a Jimenez sulla fascia, e con Pulisic alle spalle di Abraham., esterni confermati! La probabile formazioneCONFERME – Conferme anche a centrocampo per il, con Fofana e Reijinders in mediana. I due saranno l’ago della bilancia di questoche proverà a mettere in difficoltà l’sperando di ripetersi come in finale di Supercoppa Italiana.