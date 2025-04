Milan-Inter turnover ragionato di Inzaghi | possibili 6 cambi rispetto all’Udinese

Leggi su Ilnerazzurro.it

Il Corriere dello Sport conferma le anticipazioni sulla possibile formazione dell’per stasera. In attesa delle decisioni ufficiali di Simone, lo scenario ipotizzato prevede Darmian al posto dell’infortunato Dumfries sulla destra e Correa in attacco al posto di Lautaro, con Arnautovic inizialmente in panchina, unica alternativa offensiva data anche l’indisponibilità di Taremi.alla sfida con l’Udinese, potrebbero esserci fino a seinell’undici titolare, incluso Martinez tra i pali al posto di Sommer. In difesa, Bastoni tornerà come braccetto sinistro dopo la squalifica e dovrebbe comporre la catena di sinistra con Carlos Augusto.