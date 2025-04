Internews24.com - Milan Inter, Tijani Reijnders e Nicolò Barella. Duello di livello a San Siro per la quarta stracittadina

Leggi su Internews24.com

di Redazione. Si preannuncia un beltra i due centrocampisti nella serata di SanManca sempre meno a, lastagionale. Gli allenatori stanno ragionando sugli ultimi dubbi di formazione per schierare in campo i migliori 11 da opporre alla rispettiva avversaria. Una certezza riguarda il centrocampo di entrambe le squadre;che saranno in campo dal primo minuto.Come sottolinea l’edizione odierna diTuttosport i due giocatori saranno da monitorare perché molto probabilmente daranno vita a unessantea centrocampo. L’olandese potrebbe giocare più da trequartista, mentre il nerazzurro dovrebbe essere quello con maggiore libertà di inventare e sganciarsi rispetto agli altri due di centrocampo.