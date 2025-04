Internews24.com - Milan Inter, Sommer o Josep Martinez in porta? Inzaghi ha preso questa decisione

Leggi su Internews24.com

di Redazione, giocheràcome portiere? Ecco arrivare la scelta di Simone, vediamo chi schierava in scenasera alle 21. Ma alla fine, si staranno chiedendo i tifosi nerazzurri, chi scenderà innel derby di Coppa Italia? La risposta è semplice:. Il portiere gode – giusto ricordarlo – del pieno appoggio del tecnico Simone. «Non avevamo nessun dubbio, ha lavorato molto bene in questi mesi, condavanti che sta avendo una grandissima annata. Aveva spiegato qualche settimana or sono il mister del club meneghino in conferenza stampa». E ancora: «Lui è venuto all’sapendo che davanti a lui c’era un determinato portiere. In queste partite e tutti i giorni qua ad Appiano dimostra di essere un portiere da».