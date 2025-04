Calciomercato.it - Milan-Inter scrive la parola fine, bufera totale: ‘cacciato’ all’intervallo

Leggi su Calciomercato.it

La presa di posizione non è tardata ad arrivare: non si torna più indietroPrimo tempo piuttosto contratto a San Siro. Pur tenendo in mano le redini del gioco, l’ha faticato a rendersi pericolosa con continuità dalle parti di Maignan. Dal canto suo, preferendo optare per un blocco basso in modo tale da avere spazio per verticalizzare il gioco, ilha badato più a tamponare le sortite nerazzurre piuttosto che imbastire trame di gioco ragionate. Ne è nata una prima mezz’ora senza particolari guizzi di cui il parziale attuale di 0-0 è una fotografia piuttosto fedele.laall’vallo (LaPresse) – Calciomercato.itIn una gara che comunque potrebbe pendere improvvisamente da una parte e dall’altra, non sono pochi i calciatori finiti sotto la lente di ingrandimento, alimentando le perplessità dei propri tifosi.