Internews24.com - Milan Inter LIVE 0-0: inizia il derby d’andata di Coppa Italia!

Leggi su Internews24.com

di Giuseppe ColicchiaAppuntamento alle ore 21 a San Siro per, matchdelle semifinali di: seguilocon noiTutto pronto a San Siro per, la garadelle semifinali di. Segui con noi la cronacatestuale dell’incontro.CRONACA1? Fischio d’inizio – Si comincia!1? Primo squillo di Leao – Vince il rimpallo con Frattesi, poi punta Darmian sulla fascia sinistra e lo supera, il difensore nerazzurro lo abbatte.Migliore in campo nel primo tempo:, IL TABELLINO: 0-0(4-2-3-1): 16 Maignan; 32 Walker, 46 Gabbia, 28 Thiaw, 19 Hernandez; 29 Fofana, 14 Reijnders; 20 Jimenez, 11 Pulisic, 10 Leao; 90 Abraham. A disposizione: 57 Sportiello, 96 Torriani, 7 Gimenez, 9 Jovic, 21 Chukwueze, 23 Tomori, 24 Florenzi, 31 Pavlovic, 38 Bondo, 42 Terracciano, 79 Joao Felix, 99 Sottil.