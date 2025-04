Inter-news.it - Milan-Inter, Leao stavolta titolare. La probabile formazione di Conceicao – CdS

Rafaelnon rimane fuori: questa è la scelta forte di Sergioper, semifinale d’andata di Coppa Italia. Laè un ritorno alle origini. RITORNO ALLE ORIGINI – Sergionon può permettersi errori nella partita tradi questa sera. Le semifinali di Coppa Italia valgono tantissimo per un allenatore che rimane in bilico e che non conosce il suo futuro nella società rossonera. Il portoghese ha raggiunto risultati pessimi in campionato e ha visto allontanarsi quasi definitivamente la qualificazione in Champions League tramite i primi quattro posto. Per tale motivo la Coppa Italia diventa ragione di vita o morte. E per tale motivo non può mancare Rafaeldagli undici che inizieranno la partita. L’esterno, rimasto in panchina a Napoli, avrà il compito di trascinare i suoi in un momento piuttosto importante.