Dailymilan.it - Milan Inter, la terna arbitrale e dove vedere il derby in TV

Leggi su Dailymilan.it

, semifinale di Coppa Italia: orario, arbitro evederla in TV e streamingIldella Madonnina torna protagonista con la sfida tra, valida per la semifinale d’andata di Coppa Italia. Il match è in programma mercoledì alle 21:00 e promette spettacolo ed emozioni.L’arbitro delsarà Michael Fabbri, coadiuvato dagli assistenti Preti e Baccini. Il quarto uomo designato è Ayroldi, mentre al VAR ci saranno Abisso e Di Bello.Periodo complicato per il, reduce dalla sconfitta per 2-1 contro il Napoli al Maradona. In Coppa Italia, i rossoneri hanno eliminato Sassuolo e Roma per arrivare a questa semifinale. Tuttavia, nei precedenti stagionali contro l’, la squadra di Conceicao non ha mai perso:– Vittoria in Supercoppa– Vittoria in campionato– Pareggio in Serie AL’, reduce dalla vittoria contro l’Udinese nell’ultimo match grazie alle reti di Frattesi e Arnautovic, si prepara ad affrontare il Parma nel prossimo turno di campionato e il Bayern Monaco nell’andata della semifinale di Champions League.