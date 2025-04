Inter-news.it - Milan-Inter, Inzaghi ha sciolto i dubbi! Scelto l’attacco – SM

L’si prepara alla sfida di questa sera contro ilin semifinale di Coppa Italia. Simone, spiegano a Sportmediaset, ha deciso chi affiancherà Marcus Thuram. RECUPERO – A poche ore dalla sfida di Coppa Italia contro il, negli studi di Sportmediaset si torna a parlare dell’assenza di Lautaro Martinez. Il capitano dell’, che si era fermato prima della pausa per le Nazionali, non ha ancora recuperato del tutto e la semifinale di oggi la guarderà dalla tribuna. Lo staff medico dell’punterà a recuperare l’argentino per la gara contro il Parma il sabato pomeriggio e poi averlo a pieno carico nella gara d’andata di Champions League contro il Bayern Monaco.Lautaro Martinez in tribuna: inspazio a CorreaTITOLARE – Per quanto riguardadi oggi, Simonenon può fare a meno di Marcus Thuram che resta il terminale offensivo principale vista l’assenza di Lautaro Martinez.